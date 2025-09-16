На Харьковщине собрали аграриев: в фокусе – разминирование, кредиты и бронирование

Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области власти и аграрии объединяют усилия для восстановления региона. В Балаклейской общине состоялось выездное заседание платформы "Диалог власти и бизнеса"

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Событие организовали по поручению главы областной военной администрации Олега Синегубова. Проведение мероприятия возглавил заместитель руководителя ОВА Евгений Иванов.

К обсуждению присоединились руководители агропредприятий Изюмского района – одного из наиболее пострадавших регионов Харьковщины, активно возобновляющего агропроизводство после деоккупации.

Участники встречи обсудили реальные инструменты поддержки аграриев, в частности:

государственные программы финансирования и кредитования;

возможности получения грантов на восстановление, развитие и модернизацию производства;

меры по стимулированию агросектора на освобожденных территориях.

В рамках выезда чиновники посетили агрофирму "Борщевское", которая получила значительные повреждения в результате боевых действий.

Часть техники и помещений уже восстановлена, и предприятие продолжает работать – сейчас идет уборка урожая.

"Во время заседания платформы проконсультировали руководителей предприятий по 100% бронированию работников. Благодарен за конструктивный диалог. Берем вопрос на личный контроль и работаем над их решением", – отметил Евгений Иванов.

Отдельное внимание было уделено проблеме разминирования сельскохозяйственных угодий. Это один из ключевых вопросов для агропроизводителей на деоккупированных территориях. По действующему постановлению Кабмина государство возмещает:

100% стоимости разминирования для участков, которые только планируется очистить;

80% стоимости работ, выполненных в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

По словам координатора Центра координации противоминной деятельности при ХОВА Данила Кислого, в прошлом году по результатам открытых торгов заключены договоры на разминирование 4,4 тыс. га земель по 24 заявкам. В 2024 году уже очищено 427 га по 9 заявкам. Центр продолжает активно реагировать на обращение аграриев.

Также участники обсудили государственную программу поддержки товаропроизводителей, которая предусматривает субсидию в размере 1000 грн. на 1 гектар обрабатываемой земли. Прозвучало предложение от Харьковской ОВО инициировать расширение этой программы на агропредприятия, которые не смогли собрать урожай из-за ухудшения ситуации безопасности.

Напомним, в Государственном аграрном реестре начался прием заявок на получение бюджетной субсидии для сельхозпроизводителей. Эта финансовая помощь оказывается аграриям, ведущим свою деятельность на территориях возможных боевых действий и активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.