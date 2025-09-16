12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 15:07

На Харьковщине собрали аграриев: в фокусе – разминирование, кредиты и бронирование

16 сентября 2025, 15:07
Фото: Харьковская ОВА
В Харьковской области власти и аграрии объединяют усилия для восстановления региона. В Балаклейской общине состоялось выездное заседание платформы "Диалог власти и бизнеса"

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Событие организовали по поручению главы областной военной администрации Олега Синегубова. Проведение мероприятия возглавил заместитель руководителя ОВА Евгений Иванов.

К обсуждению присоединились руководители агропредприятий Изюмского района – одного из наиболее пострадавших регионов Харьковщины, активно возобновляющего агропроизводство после деоккупации.

Участники встречи обсудили реальные инструменты поддержки аграриев, в частности:

  • государственные программы финансирования и кредитования;
  • возможности получения грантов на восстановление, развитие и модернизацию производства;
  • меры по стимулированию агросектора на освобожденных территориях.

В рамках выезда чиновники посетили агрофирму "Борщевское", которая получила значительные повреждения в результате боевых действий.

Часть техники и помещений уже восстановлена, и предприятие продолжает работать – сейчас идет уборка урожая.

"Во время заседания платформы проконсультировали руководителей предприятий по 100% бронированию работников. Благодарен за конструктивный диалог. Берем вопрос на личный контроль и работаем над их решением", – отметил Евгений Иванов.

Отдельное внимание было уделено проблеме разминирования сельскохозяйственных угодий. Это один из ключевых вопросов для агропроизводителей на деоккупированных территориях. По действующему постановлению Кабмина государство возмещает:

  • 100% стоимости разминирования для участков, которые только планируется очистить;
  • 80% стоимости работ, выполненных в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

По словам координатора Центра координации противоминной деятельности при ХОВА Данила Кислого, в прошлом году по результатам открытых торгов заключены договоры на разминирование 4,4 тыс. га земель по 24 заявкам. В 2024 году уже очищено 427 га по 9 заявкам. Центр продолжает активно реагировать на обращение аграриев.

Также участники обсудили государственную программу поддержки товаропроизводителей, которая предусматривает субсидию в размере 1000 грн. на 1 гектар обрабатываемой земли. Прозвучало предложение от Харьковской ОВО инициировать расширение этой программы на агропредприятия, которые не смогли собрать урожай из-за ухудшения ситуации безопасности.

Напомним, в Государственном аграрном реестре начался прием заявок на получение бюджетной субсидии для сельхозпроизводителей. Эта финансовая помощь оказывается аграриям, ведущим свою деятельность на территориях возможных боевых действий и активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
