Аграрии с прифронтовых территорий Харьковщины могут получить бюджетную субсидию

В Государственном аграрном реестре (ГАР) начался прием заявок на получение бюджетной субсидии для сельхозпроизводителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Эта финансовая помощь оказывается аграриям, ведущим свою деятельность на территориях возможных боевых действий и активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Субсидия рассчитывается на гектар возделываемых угодий, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай этого года, а также на многолетние насаждения.

Прием заявок продлится до 25 сентября 2025 включительно.

В Харьковской области программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.

"В случае возникновения технических вопросов по регистрации и подаче заявок, пожалуйста, обращайтесь в Контакт-центр ГАР по тел.: 044 339 92 15 (e-mail: support@dar.gov.ua ). В случае возникновения вопросов по заполнению и подаче заявок обращайтесь в Департамент агропромышленного развития Харьковской областной государственной (военной) администрации по тел.: 066-31-22-49, 063-694-11-22 ( dapr@kharkivoda.gov.ua)", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса. В частности, в рамках правительственного проекта "еРабота" в области появилось более 250 новых субъектов ведения хозяйства.