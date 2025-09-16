На Харківщині зібрали аграріїв: у фокусі – розмінування, кредити та бронювання

Фото: Харківська ОВА

На Харківщині влада й аграрії об'єднують зусилля задля відновлення регіону. У Балаклійській громаді відбулося виїзне засідання платформи "Діалог влади та бізнесу"

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що подію організували за дорученням голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Проведення заходу очолив заступник керівника ОВА Євген Іванов.

До обговорення долучилися керівники агропідприємств Ізюмського району – одного з найбільш постраждалих регіонів Харківщини, який активно відновлює агровиробництво після деокупації.

Учасники зустрічі обговорили реальні інструменти підтримки аграріїв, зокрема:

державні програми фінансування та кредитування;

можливості отримання грантів на відновлення, розвиток та модернізацію виробництва;

заходи для стимулювання агросектору на звільнених територіях.

У рамках виїзду посадовці відвідали агрофірму "Борщівське", яка зазнала значних пошкоджень унаслідок бойових дій.

Частину техніки та приміщень уже відновлено, і підприємство продовжує працювати – нині триває збирання врожаю.

"Під час засідання платформи проконсультували керівників підприємств щодо 100% бронювання працівників. Вдячний за конструктивний діалог. Беремо питання на особистий контроль та працюємо над їх розв’язанням", – зазначив Євген Іванов.

Окрему увагу приділили проблемі розмінування сільськогосподарських угідь. Це одне з ключових питань для агровиробників на деокупованих територіях. За чинною постановою Кабміну, держава відшкодовує:

100% вартості розмінування для ділянок, які тільки планується очистити;

80% вартості робіт, які були виконані у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

За словами координатора Центру координації протимінної діяльності при ХОВА Данила Кислого, минулого року за результатами відкритих торгів укладено договори на розмінування 4,4 тис. га земель за 24 заявками. У 2024 році вже очищено 427 га за 9 заявками. Центр продовжує активно реагувати на звернення аграріїв.

Також учасники обговорили державну програму підтримки товаровиробників, що передбачає субсидію у розмірі 1000 грн на 1 гектар оброблюваної землі. Прозвучала пропозиція від Харківської ОВА ініціювати розширення цієї програми на агропідприємства, які не змогли зібрати врожай через погіршення безпекової ситуації.

Нагадаємо, у Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання бюджетної субсидії для сільгоспвиробників. Ця фінансова допомога надається аграріям, які ведуть свою діяльність на територіях можливих бойових дій та активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.