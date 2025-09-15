12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 17:10

В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности

15 сентября 2025, 17:10
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Харьковская ОВА вместе с Центром координации противоминной деятельности провела форум "Популяризация профессии сапера – безопасность и будущее"

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мероприятие организовали в партнерстве с благотворительной организацией "Координационный гуманитарный центр" при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и при финансовой поддержке правительства Южной Кореи.

Глава области Олег Синегубов подчеркнул во время форума, что темпы очистки территорий в области растут, в том числе благодаря украинским разработкам. Он поблагодарил сапёров за ежедневную опасную работу, а также правительство и международных партнеров за поддержку.

С начала полномасштабной войны в регионе пиротехники обезвредили более 298 тысяч взрывоопасных предметов. На сегодня в Харьковской области работают 110 групп разминирования от украинских и международных организаций, а также 131 группа ГСЧС, ВСУ и полиции. Также к работе привлечены 100 машин механизированного разминирования.

Во время форума организации, работающие над противоменной деятельностью в регионе, отметили почетными грамотами и благодарностями.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум для совместной работы – от возобновления образовательной инфраструктуры до реконструкции критических объектов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьковская область территория форум международные партнеры международное сотрудничество разминирования
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве объявили подозрение водительнице, которая пьяной сбила военную на переходе и уехала прочь
15 сентября 2025, 17:33
$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29
Российский дрон атаковал Запорожский район: повреждены дома, раненый мужчина
15 сентября 2025, 17:22
В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября
15 сентября 2025, 17:15
"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги
15 сентября 2025, 17:14
Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов
15 сентября 2025, 16:59
В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
15 сентября 2025, 16:50
Сырский уволил двух командующих
15 сентября 2025, 16:44
В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов
15 сентября 2025, 16:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »