Фото: ОВА

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мероприятие организовали в партнерстве с благотворительной организацией "Координационный гуманитарный центр" при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и при финансовой поддержке правительства Южной Кореи.

Глава области Олег Синегубов подчеркнул во время форума, что темпы очистки территорий в области растут, в том числе благодаря украинским разработкам. Он поблагодарил сапёров за ежедневную опасную работу, а также правительство и международных партнеров за поддержку.

С начала полномасштабной войны в регионе пиротехники обезвредили более 298 тысяч взрывоопасных предметов. На сегодня в Харьковской области работают 110 групп разминирования от украинских и международных организаций, а также 131 группа ГСЧС, ВСУ и полиции. Также к работе привлечены 100 машин механизированного разминирования.

Во время форума организации, работающие над противоменной деятельностью в регионе, отметили почетными грамотами и благодарностями.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум для совместной работы – от возобновления образовательной инфраструктуры до реконструкции критических объектов.