В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности
Харьковская ОВА вместе с Центром координации противоминной деятельности провела форум "Популяризация профессии сапера – безопасность и будущее"
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Мероприятие организовали в партнерстве с благотворительной организацией "Координационный гуманитарный центр" при содействии Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и при финансовой поддержке правительства Южной Кореи.
Глава области Олег Синегубов подчеркнул во время форума, что темпы очистки территорий в области растут, в том числе благодаря украинским разработкам. Он поблагодарил сапёров за ежедневную опасную работу, а также правительство и международных партнеров за поддержку.
С начала полномасштабной войны в регионе пиротехники обезвредили более 298 тысяч взрывоопасных предметов. На сегодня в Харьковской области работают 110 групп разминирования от украинских и международных организаций, а также 131 группа ГСЧС, ВСУ и полиции. Также к работе привлечены 100 машин механизированного разминирования.
Во время форума организации, работающие над противоменной деятельностью в регионе, отметили почетными грамотами и благодарностями.
Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум для совместной работы – от возобновления образовательной инфраструктуры до реконструкции критических объектов.