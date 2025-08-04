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В Боровской общине Харьковской области заработала новая должность, направленная на поддержку ветеранов войны, демобилизованных военнослужащих и их семей

Об этом сообщает Боровский поселковый совет, передает RegioNews.

С 1 августа 2025 года в коммунальном учреждении "Центр предоставления социальных услуг Боровского поселкового совета" работает специалист по сопровождению ветеранов - Татьяна Старикова.

При поддержке Харьковской ОВА и во взаимодействии с Министерством по делам ветеранов, новоназначенный специалист будет оказывать комплексную помощь целевым категориям. Речь идет об информировании о получении официальных статусов, социальных гарантий, возможностей обеспечения жильем, медицинской и психологической реабилитации, трудоустройства, а также юридического сопровождения.

Кроме консультаций, специалист будет помогать оформлять документы, координировать взаимодействие ветеранов с органами власти и учреждениями, разъяснять права и представлять интересы заявителей в соответствующих инстанциях. Контактный телефон для обращений: 050 749 88 85.

Ранее сообщалось, подготовка к зиме на Харьковщине: как область готовится к холодам в военное время. Во время встречи основное внимание было уделено подготовке региона к осенне-зимнему периоду и эффективному реагированию на гуманитарные вызовы в условиях военного положения.