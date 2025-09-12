Налоги без стресса: в Харькове открыли офис для консультаций плательщиков
В Харькове заработал "Офис налоговых консультантов", созданный по инициативе Государственной налоговой службы Украины. Здесь предоставляют консультации по налоговым вопросам для жителей города и области
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Консультации осуществляются устно по следующим направлениям:
- вопросы налогообложения физических и юридических лиц;
- электронная отчетность;
- проведение налоговых проверок и разрешение споров;
- работа по РРО/ПРРО;
- регулирование обращения подакцизных товаров;
- остановка регистрации налоговых накладных;
- налоговые долги и долги по ЕСВ;
- электронные доверительные услуги;
- трансфертное ценообразование
Офис находится по адресу: проспект Науки, 9.
График работы:
- Понедельник – четверг: 8:00-17:00
- Пятница: 8:00-15:45
Перерыв каждый день с 12:00 до 12:45.
Предварительная запись по телефону: (057) 702-87-10.
ГНС Украины призывает налогоплательщиков воспользоваться этой возможностью – чтобы избежать ошибок и правильно вести свои дела.
Напомним, Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Среди них – Харьковщина. В частности, предполагается внедрение специальных условий для ведения бизнеса с учетом военных рисков, расширение программы восстановления жилищного фонда, а также приоритетное обеспечение медицинских учреждений необходимым лекарством и современным оборудованием.