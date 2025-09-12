Налоги без стресса: в Харькове открыли офис для консультаций плательщиков

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове заработал "Офис налоговых консультантов", созданный по инициативе Государственной налоговой службы Украины. Здесь предоставляют консультации по налоговым вопросам для жителей города и области

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Консультации осуществляются устно по следующим направлениям:

вопросы налогообложения физических и юридических лиц;

электронная отчетность;

проведение налоговых проверок и разрешение споров;

работа по РРО/ПРРО;

регулирование обращения подакцизных товаров;

остановка регистрации налоговых накладных;

налоговые долги и долги по ЕСВ;

электронные доверительные услуги;

трансфертное ценообразование

Офис находится по адресу: проспект Науки, 9.

График работы:

Понедельник – четверг: 8:00-17:00

Пятница: 8:00-15:45

Перерыв каждый день с 12:00 до 12:45.

Предварительная запись по телефону: (057) 702-87-10.

ГНС Украины призывает налогоплательщиков воспользоваться этой возможностью – чтобы избежать ошибок и правильно вести свои дела.

Напомним, Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Среди них – Харьковщина. В частности, предполагается внедрение специальных условий для ведения бизнеса с учетом военных рисков, расширение программы восстановления жилищного фонда, а также приоритетное обеспечение медицинских учреждений необходимым лекарством и современным оборудованием.