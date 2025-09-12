16:05  12 сентября
12 сентября 2025, 14:52

Налоги без стресса: в Харькове открыли офис для консультаций плательщиков

12 сентября 2025, 14:52
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове заработал "Офис налоговых консультантов", созданный по инициативе Государственной налоговой службы Украины. Здесь предоставляют консультации по налоговым вопросам для жителей города и области

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Консультации осуществляются устно по следующим направлениям:

  • вопросы налогообложения физических и юридических лиц;
  • электронная отчетность;
  • проведение налоговых проверок и разрешение споров;
  • работа по РРО/ПРРО;
  • регулирование обращения подакцизных товаров;
  • остановка регистрации налоговых накладных;
  • налоговые долги и долги по ЕСВ;
  • электронные доверительные услуги;
  • трансфертное ценообразование

Офис находится по адресу: проспект Науки, 9.

График работы:

  • Понедельник – четверг: 8:00-17:00
  • Пятница: 8:00-15:45

Перерыв каждый день с 12:00 до 12:45.

Предварительная запись по телефону: (057) 702-87-10.

ГНС Украины призывает налогоплательщиков воспользоваться этой возможностью – чтобы избежать ошибок и правильно вести свои дела.

Напомним, Кабмин готовит второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Среди них – Харьковщина. В частности, предполагается внедрение специальных условий для ведения бизнеса с учетом военных рисков, расширение программы восстановления жилищного фонда, а также приоритетное обеспечение медицинских учреждений необходимым лекарством и современным оборудованием.

12 сентября 2025
07 августа 2025
