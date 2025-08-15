На Харьковщине за общественно полезные работы будут платить больше

Иллюстративное фото: из открытых источников

Кабинет Министров повысил оплату труда для участников общественно полезных работ (ОПР) в прифронтовых регионах, в частности, на Харьковщине. Теперь заработная плата за такие временные работы выросла на 33% и составляет 16 тысяч гривен — это две минимальные зарплаты

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Общественно полезные работы организуются по заказу военных администраций в период военного положения. Они направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь вооруженным силам Украины и обеспечение стабильности общин в условиях войны.

Участие в ОПР является добровольным. Новые изменения также расширили круг участников: теперь к работам могут привлекаться люди пенсионного возраста до 70 лет, а не только зарегистрированные безработные и переселенцы, как было раньше.

Пока общественно полезные работы проводятся в 19 регионах Украины. Оплата труда и условия других территориях остаются по-прежнему.

Напомним, Харьковская областная военная администрация продолжает работать над поддержкой экономической активности и развития общин, а также над поддержкой наиболее уязвимых граждан. ОВА совместно с ЮНИСЕФ реализует в области пилотный проект психосоциальной поддержки участников образовательного процесса.