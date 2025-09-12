19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 18:29

Субсидии для аграриев Харьковщины: государство открыло прием заявок

12 сентября 2025, 18:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине стартовал прием заявок на субсидии для фермеров из пострадавших от военных действий регионов. В частности, финансовую помощь могут получить аграрии Харьковской области, которые ведут хозяйственную деятельность в районах, разрушенных из-за войны или продолжающих находиться в зоне риска

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Финансовая помощь предоставляется за гектар обрабатываемых земель, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай 2025 года, а также за многолетние насаждения.

Прием заявок продлится до 25 сентября 2025 включительно.

Чтобы подать заявку, аграриям нужно:

  • Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на официальном сайте ГАР: www.dar.gov.ua
  • Открыть раздел "Доступные программы" и выбрать соответствующую программу поддержки.
  • Заполнить анкету соответствующей формы.

Подробные условия участия доступны по ссылке.

В случае технических вопросов регистрации и подачи заявок можно обращаться в Контакт-центр ГАР по телефону 044 339 92 15 или по электронной почте support@dar.gov.ua.

Вопросы, связанные с заполнением и подачей заявок, можно уточнить в Департаменте агропромышленного развития Харьковской областной государственной (военной) администрации по телефонам 066-31-22-49, 063-694-11-22 или по электронной почте dapr@kharkivoda.gov.ua.

Напомним, в Харьковской области бизнес продолжает пользоваться возможностями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала 2025 года в Украине выдано более 17,6 тысяч льготных займов на общую сумму 52,8 миллиарда гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьковская ОВА субсидия госсударство прифронтовые территории аграрии фермер поддержка финансирование
Налоги без стресса: в Харькове открыли офис для консультаций плательщиков
12 сентября 2025, 14:52
Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса
12 сентября 2025, 12:26
Харьковская ОВА и представители ООН определили приоритеты для будущих программ восстановления региона
10 сентября 2025, 16:13
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
12 сентября 2025, 20:46
Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии
12 сентября 2025, 20:29
Это был заказ: в Одессе правоохранители готовятся в суд по делу об убийстве активиста Ганула
12 сентября 2025, 20:15
Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт
12 сентября 2025, 20:06
В Резерв+ отключат важные услуги
12 сентября 2025, 19:51
Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам
12 сентября 2025, 19:39
В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27
Действующего нардепа подозревают в госизмене и мошенничестве: ГБР завершило расследование
12 сентября 2025, 19:21
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
12 сентября 2025, 19:12
Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия
12 сентября 2025, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »