Субсидии для аграриев Харьковщины: государство открыло прием заявок

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине стартовал прием заявок на субсидии для фермеров из пострадавших от военных действий регионов. В частности, финансовую помощь могут получить аграрии Харьковской области, которые ведут хозяйственную деятельность в районах, разрушенных из-за войны или продолжающих находиться в зоне риска

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Финансовая помощь предоставляется за гектар обрабатываемых земель, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай 2025 года, а также за многолетние насаждения.

Прием заявок продлится до 25 сентября 2025 включительно.

Чтобы подать заявку, аграриям нужно:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на официальном сайте ГАР: www.dar.gov.ua

Открыть раздел "Доступные программы" и выбрать соответствующую программу поддержки.

Заполнить анкету соответствующей формы.

Подробные условия участия доступны по ссылке.

В случае технических вопросов регистрации и подачи заявок можно обращаться в Контакт-центр ГАР по телефону 044 339 92 15 или по электронной почте support@dar.gov.ua.

Вопросы, связанные с заполнением и подачей заявок, можно уточнить в Департаменте агропромышленного развития Харьковской областной государственной (военной) администрации по телефонам 066-31-22-49, 063-694-11-22 или по электронной почте dapr@kharkivoda.gov.ua.

Напомним, в Харьковской области бизнес продолжает пользоваться возможностями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". С начала 2025 года в Украине выдано более 17,6 тысяч льготных займов на общую сумму 52,8 миллиарда гривен.