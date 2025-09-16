12:05  16 вересня
16 вересня 2025, 14:27

Харківщина – лідер у працевлаштуванні: понад 17 тисяч людей вже знайшли роботу

16 вересня 2025, 14:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі людей. Із них понад 20 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні

Про це повідомив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков, передає RegioNews.

За його словами, дл співпраці долучилися майже 4 тисячі роботодавців. За цей час за допомогою служби вдалося знайти роботу понад 17 тисячам людей.

Він зазначив, що служба системно підтримує людей, які шукають роботу, та роботодавців, що потребують кадрів.

Так, продовжується реалізація урядового проєкту "Армія відновлення". Від початку року видано 9 349 направлень на суспільно корисні роботи для тимчасово безробітних і внутрішньо переміщених осіб. Профінансовано понад 130 млн грн учасникам проєкту. Харківщина стабільно займає перше місце в Україні за цим показником. З 1 серпня Уряд підвищив оплату праці у межах проєкту – тепер учасники можуть отримувати до 16 000 грн на місяць.

Для підвищення конкурентоспроможності громадян організовано навчання для 2 246 безробітних, ще 1 706 осіб отримали ваучери на навчання.

Найпопулярніші спеціальності:

  • психологія,
  • медсестринство,
  • середня та спеціальна освіта,
  • медицина,
  • водій автотранспортних засобів,
  • кухар,
  • соціальний працівник,
  • екстрений медичний технік,
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Значну увагу приділено підтримці підприємницьких ініціатив. У 2025 році позитивні рішення щодо надання мікрогрантів та ветеранських грантів отримали 618 осіб, за їхніми бізнес-планами буде створено 1 027 нових робочих місць. Серед грантоотримувачів – 24 учасники бойових дій та їх подружжя, 9 молодих підприємців віком до 25 років.

У серпні Кабмін розширив програму "Власна справа", включивши до неї підтримку приватних дитячих садків і креативної індустрії.

"Грантові програми – це не просто фінансова підтримка, а інструмент відновлення Харківщини. Кожен новий бізнес, кожне створене робоче місце – це крок до зміцнення економіки області та повернення людям впевненості у завтрашньому дні", – підкреслив Олександр Котуков.

Варто додати, що реалізація цих важливих проєктів і підтримка зайнятості в регіоні здійснюються за сприяння Харківської обласної військової адміністрації, яка активно сприяє відновленню економіки та стабільності регіону.

Нагадаємо, у Борівській громаді Харківської області впровадили нову посаду, призначену для надання підтримки ветеранам війни, демобілізованим військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Фахівець зокрема буде займатися питаннями працевлаштування.

16 вересня 2025
