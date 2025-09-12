Россияне зашли в Купянск через газовую трубу

иллюстративное фото: из открытых источников

К сожалению, враг третий раз использовал трубы для перемещения военных. Впервые это было в Авдеевке, а во второй раз возле Суджи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Как говорится, россияне построили целую логистическую артерию. Входы в трубу расположены вблизи Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

"Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги", – говорится в сообщении.

Ранее начальник Купянской ГВА Андрей Беседин рассказал , что 95% города разрушены или повреждены. По его мнению, город готов к сопротивлению врагу: как фортификационными сооружениями, так и внутри города.