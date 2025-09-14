Українські прикордонники зірвали штурм росіян на півночі Харківщини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На північно-слобожанському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» застосували ударні дрони проти російських військових, які готувалися до штурму

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що українські бійці знищили п’ятьох окупантів, укриття та антену зв’язку ворога. Після цього російські підрозділи відмовилися від наступальних дій.

Раніше прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині. Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів були уражені: ворожа гармата МТ-12 "Рапіра", 82‑міліметровий міномет, транспорт для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також дві точки запуску дронів. Крім того, були ліквідовані шестеро окупантів.