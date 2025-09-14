19:59  14 вересня
Залізничне сполучення на Київщині відновлено
19:44  14 вересня
Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ на Сумщині
19:14  14 вересня
В Україну йдуть дощі та похолодання
14 вересня 2025, 17:46

Українські прикордонники зірвали штурм росіян на півночі Харківщини

14 вересня 2025, 17:46
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На північно-слобожанському напрямку бійці бригади «Сталевий Кордон» застосували ударні дрони проти російських військових, які готувалися до штурму

Як передає RegioNews, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що українські бійці знищили п'ятьох окупантів, укриття та антену зв'язку ворога. Після цього російські підрозділи відмовилися від наступальних дій.

Раніше прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині. Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів були уражені: ворожа гармата МТ-12 "Рапіра", 82‑міліметровий міномет, транспорт для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також дві точки запуску дронів. Крім того, були ліквідовані шестеро окупантів.

Харківська область ДПСУ прикордонники війна відео втрати росіян
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
