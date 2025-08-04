Бойцы бригады "Гарт" уничтожили технику и живую силу врага на Волчанском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

Российские войска активно применяют на Волчанском направлении артиллерию, минометы и дроны. Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" обнаруживают огневые позиции врага и уничтожают их с помощью FPV-дронов или передают координаты минометным расчетам.

Благодаря слаженной работе украинских подразделений были поражены: вражеская пушка МТ-12 "Рапира", 82-миллиметровый миномет, транспорт для перевозки личного состава и боекомплекта, а также две точки запуска дронов. Кроме того, были ликвидированы шесть оккупантов.

Напомним, ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.