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04 августа 2025, 12:48

Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине

04 августа 2025, 12:48
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Бойцы бригады "Гарт" уничтожили технику и живую силу врага на Волчанском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Российские войска активно применяют на Волчанском направлении артиллерию, минометы и дроны. Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" обнаруживают огневые позиции врага и уничтожают их с помощью FPV-дронов или передают координаты минометным расчетам.

Благодаря слаженной работе украинских подразделений были поражены: вражеская пушка МТ-12 "Рапира", 82-миллиметровый миномет, транспорт для перевозки личного состава и боекомплекта, а также две точки запуска дронов. Кроме того, были ликвидированы шесть оккупантов.

Напомним, ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.

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Анастасия Радина
Остап Дроздов
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