12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
09:53  13 сентября
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
13 сентября 2025, 13:52

В Купянске нет россиян, город под контролем ВСУ – Генштаб

13 сентября 2025, 13:52
Фото: АрмияInform
Ситуация в городе Купянск и на его окраинах остается под контролем Вооруженных сил Украины. Противник пытается накапливать силы на северных подступах к городу, однако украинские защитники удерживают оборону и наносят врагу потери

Об этом сообщил Генштаб, передает RegioNews.

Отмечается, что сам трубопровод не ведет прямо в город. В районе действует несколько веток трубопроводов – три из четырех уже повреждены и затоплены, а четвертая – под наблюдением украинских военных.

Контрдиверсионная операция продолжается в самом Купянске, а вокруг города производятся поисково-ударные действия.

За две недели операции враг понес существенные потери – 395 окупантов, из которых 288 – безвозвратные.

Наибольшие потери враг понес на подходах к городу – в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, где ВСУ ликвидировали 265 россиян. Еще 128 – в пределах самого Купянска.

Также часть личного состава врага сдалась в плен, пополнив обменный фонд. Пленные дают показания, которые будут использованы для документирования преступлений российской армии.

Информацию, распространенную ранее аналитическим проектом DeepState, о присутствии оккупантов в городе также опроверг руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона. По его словам, боевые действия ведутся только в окрестностях Купянска.

В то же время он добавил, что ситуация в самом городе остается критической – из-за плотных обстрелов невозможно провести восстановительные работы. В Купянске нет света, воды и газа, более 90% инфраструктуры разрушены или повреждены. Несмотря на это, в городе до сих пор находятся немало гражданских.

Напомним, накануне аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне зашли в Купянск через газовую трубу. Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів у Новоселиці, що на Дніпропетровщині. Також уточнено ситуацію в районі поблизу Тернового.

