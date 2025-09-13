13:24  13 сентября
На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
3500 долларов за "липовую" инвалидность: на Харьковщине разоблачили посредника

Фото: Национальная полиция
Правоохранители Харьковщины совместно со Службой безопасности продолжают разоблачать лиц, причастных к схеме незаконного оформления группы инвалидности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Так, в сентябре правоохранители обнаружили 54-летнего посредника, который сотрудничал с врачом одного из медицинских учреждений Близнюковской общины.

Как установили следователи, мужчина по предварительному сговору с медработницей подыскал "клиентку", которая хотела незаконно получить инвалидность. За свои услуги он получил 3500 долларов.

В течение июня 2022 – апреля 2024 года 36-летний врач подрабатывала медицинские документы с фиктивными диагнозами, после чего направляла их на экспертизу для назначения инвалидности. Стоимость ее услуг колебалась от 3 до 10 тысяч гривен.

В апреле 2025 года материалы по ней были переданы в суд.

Посреднику объявлено о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области разоблачили врача, которая требовала взятки за оформление инвалидности. Она обещала пациентам ускорить процедуру. Такая "услуга" стоила до 600 долларов.

