08 сентября 2025, 11:43

Требовала деньги за получение инвалидности: в Житомирской области будут судить врача

08 сентября 2025, 11:43
Фото: ГБР
Разоблачили врача, которая требовала взятки за оформление инвалидности. Она обещала пациентам ускорить процедуру

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

С марта 2025 года врач систематически получала взятки от пациентов, которые проходили обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста пола и предварительных выводов она обещала ускорить бюрократические процедуры. Такая "услуга" стоила до 600 долларов.

Большинство пациентов действительно имели право на оформление инвалидности. Летом врачи уже сообщали о подозрении в другом уголовном производстве: там речь шла об изготовлении фиктивных справок для мужчин призывного возраста, взятках и злоупотреблении служебным положением.

Медика обвиняют по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц). Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в середине июля в Тернополе был задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности. Разоблачили преступную деятельность 27-летнего медика сотрудники следственного управления полиции совместно с СБУ.

