13 вересня 2025, 14:48

3500 доларів за "липову" інвалідність: на Харківщині викрили посередника

13 вересня 2025, 14:48
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Харківщини спільно зі Службою безпеки продовжують викривати осіб, причетних до схеми незаконного оформлення групи інвалідності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, уУ вересні правоохоронці виявили 54-річного посередника, який співпрацював із лікаркою однієї з медичних установ Близнюківської громади.

Як встановили слідчі, чоловік за попередньою змовою з медпрацівницею підшукав "клієнтку", яка хотіла незаконно отримати інвалідність. За свої послуги він отримав 3500 доларів США.

Впродовж червня 2022 – квітня 2024 року 36-річна лікарка підроблювала медичні документи з фіктивними діагнозами, після чого направляла їх на експертизу для призначення інвалідності. Вартість її "послуг" коливалася від 3 до 10 тисяч гривень.

У квітні 2025 року матеріали щодо неї були передані до суду.

Наразі посереднику оголошено про підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили лікарку, яка вимагала хабарі за оформлення інвалідності. Вона обіцяла пацієнтам пришвидшити процедуру. Така "послуга" коштувала до 600 доларів.

