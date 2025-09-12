Правоохранители Тернопольщины разыскивают мужчину, у которого дома обнаружили боеприпасы

фото: Национальная полиция

Женщина сообщила, что ее бывший муж без разрешения забрал автомобиль, который находился во дворе у дома, и уехал в неизвестном направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На место происшествия приехали полицейские. Во время осмотра комнат дома, который проводился с разрешения хозяйки квартиры, в шкафу сотрудники полиции обнаружили предмет извне похожий на корпус гранаты и два впали в нее.

Женщина сообщила, что опасные предметы принадлежат ее бывшему мужчине. Правоохранители устанавливают его местонахождение, а взрывчатку изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыто производство в соответствии с частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, житель Тернополя может сесть на 7 лет из-за хранения гранаты. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.