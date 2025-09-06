Фото: Харьковская ОВА

Чиновники Харьковской ОВА провели рабочую встречу с командой ЮНИСЕФ, представителями Координационного центра по психическому здоровью КМУ, МОН Украины и ЗВО-партнерами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Встреча провела по поручению начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская.

На сегодня учителя, психологи и социальные педагоги из 11 пилотных громад Берестинского и Лозовского районов уже прошли обучение по курсам "Дети и война", "Родительство без стресса" и "Базовый тренинг психологической поддержки". В ближайшее время участники программы получат материалы курса "Уроки счастья" и продолжат подготовку.

Также в скором времени с привлечением тренеров ВОЗ начнется обучение по курсу "Важные навыки в период стресса". Далее – Problem management+, "Самопомощь+", "Психосоциальная поддержка для педагогов", "Развитие резильентности в учебных заведениях", "Интегрированная модель супервидения", "Навыки управления эмоциями в подростковом возрасте" и программа "Mind by mind".

Также команда ЮНИСЕФ работает над брендингом и проектом обустройства пространства психосоциальной поддержки в пилотных школах.

Кроме того, в ходе заседания договорились создать рабочую группу, которая разработает документы для работы школьных психологических служб – стандарт социального педагога, положение о службе и кабинете психолога. В группу войдут специалисты Харьковской и Киевской области.

Проект "Обеспечение психического здоровья и психосоциальной поддержки всех участников образовательного процесса в прифронтовых громадах Харьковской области" реализуется в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Напомним, в Харьковской области в подземной школе реализуются программы по наверстанию образовательных потерь при поддержке ЮНИСЕФ. Подземная школа с функцией противорадиационного укрытия работает в поселке Коротич Песочинской громады.