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Об этом сообщает Харьковская ОВА , передает RegioNews .

Эти предприниматели смогут запустить или расширить свой бизнес и создать 732 новых рабочих места в регионах. Наиболее популярные направления бизнеса среди участников программы – торговля и ремонт авто, гостинично-ресторанная дело и перерабатывающая промышленность.

Харьковщина – на третьем месте среди регионов-лидеров с количеством победителей – 9% всех грантополучателей. Также лидеры среди областей: Киевская (12%), Львовская (11%), Ивано-Франковская (6%) и Хмельнитчина (5%).

Справка

В рамках программы "Собственное дело" можно получить микрогрант до 250 тыс. грн на открытие или расширение бизнеса. Ветераны, лица с инвалидностью в результате войны и их супруги могут получить до 1 млн грн в пределах ветеранского направления. Молодежь в возрасте до 25 лет может претендовать на грант до 150 тыс. грн. Отдельно предусмотрено до 1 млн грн на создание частного детского сада. Подать заявку можно через портал "Дія".

Ранее сообщалось, что бизнес Харьковщины входит в пятерку регионов-лидеров по количеству и объему льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Наибольшие объемы кредитования получили предприятия Киева, Львовской, Днепропетровской и Киевской областей.