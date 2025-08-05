В Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие бизнеса
В тринадцатой волне программы "Собственное дело" 2025 микрогранты получат 459 украинских предпринимателей на общую сумму 125 млн грн
Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.
Эти предприниматели смогут запустить или расширить свой бизнес и создать 732 новых рабочих места в регионах. Наиболее популярные направления бизнеса среди участников программы – торговля и ремонт авто, гостинично-ресторанная дело и перерабатывающая промышленность.
Харьковщина – на третьем месте среди регионов-лидеров с количеством победителей – 9% всех грантополучателей. Также лидеры среди областей: Киевская (12%), Львовская (11%), Ивано-Франковская (6%) и Хмельнитчина (5%).
Справка
В рамках программы "Собственное дело" можно получить микрогрант до 250 тыс. грн на открытие или расширение бизнеса. Ветераны, лица с инвалидностью в результате войны и их супруги могут получить до 1 млн грн в пределах ветеранского направления. Молодежь в возрасте до 25 лет может претендовать на грант до 150 тыс. грн. Отдельно предусмотрено до 1 млн грн на создание частного детского сада. Подать заявку можно через портал "Дія".
Ранее сообщалось, что бизнес Харьковщины входит в пятерку регионов-лидеров по количеству и объему льготных кредитов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Наибольшие объемы кредитования получили предприятия Киева, Львовской, Днепропетровской и Киевской областей.