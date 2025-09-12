Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу

Фото: Харківська ОВА

Питання реалізації державної політики у сфері працевлаштування, діючі програми підтримки підприємців та нові ініціативи щодо розвитку бізнесу. Усе це обговорили під час виїзного засідання платформи "Діалог влади та бізнесу"

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що участь у зустрічі взяли заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов, директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков та представники місцевого бізнесу.

"В умовах повномасштабної війни ми продовжуємо системно підтримувати підприємців області та створювати умови для всебічного розвитку бізнесу на Харківщині. Цей напрям перебуває на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Дякуємо кожному, хто продовжує працювати в регіоні, створює робочі місця, підтримує економіку та допомагає Збройним силам України", – наголосив Євген Іванов.

З початку повномасштабної війни з регіону релокувалося майже 300 підприємців, проте завдяки державним програмам Харківщина демонструє позитивну динаміку у розвитку бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.

У травні 2024 року Уряд України подвоїв розмір гранту для підприємців – до 500 тисяч гривень – для заявників, які створюють щонайменше два робочі місця. Це одразу дало результат: кількість виданих грантів і нових робочих місць зросла більш ніж на 40%, що вивело Харківщину у число лідерів серед регіонів.

Крім того, область стабільно утримує лідерські позиції за кількістю виданих ваучерів на навчання. За останні три роки майже 5 тисяч мешканців підвищили кваліфікацію та здобули затребувані професії.

Одним із ефективних механізмів стабілізації ринку праці стали суспільно корисні роботи. Від початку 2023 року понад 42 тисячі жителів регіону були залучені до"Армії відновлення", що також забезпечило Харківщині лідерство в цьому напрямі.

Під час засідання обговорили й нові можливості для розвитку підприємництва. Із вересня 2025 року підприємці можуть залучати гранти до 1 мільйона гривень на створення дошкільних закладів та центрів раннього розвитку. Передбачена також підтримка для представників креативних індустрій – від 100 тисяч до 1 мільйона гривень на проєкти у сфері видавництва, культури, медіа, реклами, театру, теле- та радіомовлення.

Окремо учасники приділили увагу питанням бронювання працівників бізнесу. У серпні цього року Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних: для підприємств, що працюють у районах можливих або активних бойових дій, передбачена можливість бронювання до 100% персоналу.

Наприкінці заходу Євген Іванов вручив підприємцям Харківщини грамоти та подяки від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації за стійкість, відповідальність і вагомий внесок у підтримку економіки регіону в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Завдяки цьому в регіоні планують створити сотні нових робочих місць і запустити нові бізнес-напрямки.