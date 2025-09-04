22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
04 сентября 2025, 22:52

В общинах Харьковщины дети получают образование в подземных школах

04 сентября 2025, 22:52
фото: Харьковская областная военная администрация
В поселке Коротич Песочинской общины работает подземная школа с функцией противорадиационного укрытия

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В этой подземной школе реализуются программы по наверстанию образовательных потерь при поддержке ЮНИСЕФ, Фонда Говарда Баффета.

"В условиях полномасштабной войны мы продолжаем системно поддерживать и развивать сферу образования Харьковщины. Комплексно работаем над обеспечением достойных условий обучения и воспитания для наших детей", – отметил Олег Синегубов.

Как отмечается, в 2025-2026 учебном году благодаря подземной школе смешанной формой обучения охвачено 472 ученика, из них 50 – первоклассники. Образовательный процесс для 1-11 классов организован в две смены. В заведении функционирует 6 инклюзивных классов, в которых обучается 9 детей с особыми образовательными потребностями.

Также благодаря инициативе Харьковской ОВА, содействию Правительства и профильных министерств Песочинское общество обеспечено школьными автобусами, обустроенными инклюзивными местами.

Напомним, жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ. В течение 10 дней партнеры планируют начать начислять пособие для отопительного сезона.

