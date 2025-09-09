19:25  09 сентября
09 сентября 2025, 18:30

Профессиональное обучение, гранты и трудоустройство: как поддерживают ветеранов на Харьковщине

09 сентября 2025, 18:30
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
В Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов семей. В фокусе – возможности для профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Очередную встречу с ветеранами провели в рамках акции "Забота рядом" в Безлюдовской общине. Участие в ней приняли ветераны, их семьи, представители местных властей, ветеранских организаций, специалисты социальных служб и сопровождения демобилизованных.

"В соответствии с потребностями и обращениями ветеранов нашего региона постоянно работаем над повышением качества услуг. Рабочие встречи с участниками боевых действий помогают определить приоритеты для совершенствования Комплексной программы поддержки защитников", – отметила заместитель начальника Харьковской ОВ Вита Ковальская.

Одним из ключевых направлений является привлечение ветеранов к профессиональному обучению и поддержка в ведении собственного дела. Собравшимся предоставили информацию о:

  • возможности профессиональной переквалификации и обучения по современным специальностям;
  • доступ к грантовым программам для открытия бизнеса;
  • компенсационные механизмы для работодателей, которые трудоустраивают ветеранов;
  • программы реабилитации, медицинского обслуживания и психологической поддержки.

Каждый участник мероприятия мог получить индивидуальную консультацию, оформить обращение и узнать, как воспользоваться доступными инструментами поддержки.

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, по состоянию на 1 августа в Безлюдовской общине зарегистрировано 336 человек, из них:

  • 293 – участники боевых действий,
  • 4 – лица с инвалидностью в результате войны,
  • 39 – члены семей погибших или умерших военных.

Поддержка защитников Украины и их семей остается одним из приоритетов работы Харьковской областной военной администрации и лично начальника ОВА Олега Синегубова.

В администрации подчеркивают, что грантовая поддержка помогает ветеранам не только адаптироваться к мирной жизни, но и раскрывать свой потенциал, создавать новые рабочие места и вносить вклад в развитие общин и государства.

Напомним, ранее ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.

