Профессиональное обучение, гранты и трудоустройство: как поддерживают ветеранов на Харьковщине
В Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов семей. В фокусе – возможности для профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Очередную встречу с ветеранами провели в рамках акции "Забота рядом" в Безлюдовской общине. Участие в ней приняли ветераны, их семьи, представители местных властей, ветеранских организаций, специалисты социальных служб и сопровождения демобилизованных.
"В соответствии с потребностями и обращениями ветеранов нашего региона постоянно работаем над повышением качества услуг. Рабочие встречи с участниками боевых действий помогают определить приоритеты для совершенствования Комплексной программы поддержки защитников", – отметила заместитель начальника Харьковской ОВ Вита Ковальская.
Одним из ключевых направлений является привлечение ветеранов к профессиональному обучению и поддержка в ведении собственного дела. Собравшимся предоставили информацию о:
- возможности профессиональной переквалификации и обучения по современным специальностям;
- доступ к грантовым программам для открытия бизнеса;
- компенсационные механизмы для работодателей, которые трудоустраивают ветеранов;
- программы реабилитации, медицинского обслуживания и психологической поддержки.
Каждый участник мероприятия мог получить индивидуальную консультацию, оформить обращение и узнать, как воспользоваться доступными инструментами поддержки.
По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, по состоянию на 1 августа в Безлюдовской общине зарегистрировано 336 человек, из них:
- 293 – участники боевых действий,
- 4 – лица с инвалидностью в результате войны,
- 39 – члены семей погибших или умерших военных.
Поддержка защитников Украины и их семей остается одним из приоритетов работы Харьковской областной военной администрации и лично начальника ОВА Олега Синегубова.
В администрации подчеркивают, что грантовая поддержка помогает ветеранам не только адаптироваться к мирной жизни, но и раскрывать свой потенциал, создавать новые рабочие места и вносить вклад в развитие общин и государства.
Напомним, ранее ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.