09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 12:09

Спільний проєкт із Британією: на Харківщині встановили сонячну електростанцію для лікарні

11 вересня 2025, 12:09
Фото: Харківська ОВА
На базі лікарні у Слобожанській громаді Харківської області встановлено сучасну сонячну електростанцію з елементами резервного живлення

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що проєкт реалізував фонд RePower Ukraine за підтримки низки британських компаній, зокрема Photon Energy, Segen, Midsummer, ESS, NextEnergy Capital та SolarEnergy UK

Установлена система включає сонячну електростанцію потужністю 34 кВт та накопичувач ємністю 35 кВт/год, що дозволяє повністю забезпечити роботу головного корпусу лікарні – амбулаторно-поліклінічного відділення – навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Станція вже введена в експлуатацію.

"Від початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура Харківщини перебуває під постійними ударами. Заклади охорони здоров’я змушені працювати у надважких умовах. Дякуємо міжнародним партнерам, зокрема фонду RePower Ukraine, за системну підтримку та допомогу жителям регіону", – зазначила заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

Це вже четверта сонячна електростанція, встановлена фондом RePower Ukraine у Харківському регіоні. Подібні системи вже працюють у Харківській міській лікарні №17 та Обласній травматологічній лікарні.

"Це працює і це потрібно людям. Ми продовжимо підтримувати лікарні, які щодня рятують життя", – заявила директорка фонду Світлана Вовченко.

Першу сонячну станцію фонд встановив ще у 2022 році – для Харківської дитячої лікарні №5. Цей проєкт став початком довготривалої співпраці з Харківською ОВА.

Один із амбасадорів фонду, директор британської компанії Photon Energy Джонатан Бейтс, поділився, що збір коштів на проєкт став справжнім марафоном, адже однією з активностей була участь у забігах для залучення донатів.

"Я надзвичайно вдячний нашим партнерам за допомогу в реалізації цієї ідеї. Це демонструє, чого можна досягти, коли галузь об’єднується заради справді важливої мети", – підкреслив Бейтс.

Нагадаємо, у селі Рокитне Нововодолазької громади, що на Харківщині запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей – мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей.

11 вересня 2025
