15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 16:13

Харківська ОВА та представники ООН визначили пріоритети для майбутніх програм відновлення регіону

10 вересня 2025, 16:13
Читайте также на русском языке
Фото: ХОВА
Читайте также
на русском языке

Заступник начальника ОВА Євген Іванов зустрівся з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС). Вони обговорили напрямки співпраці в рамках поточних ініціатив ЮНОПС та планування майбутніх програм для відновлення Харківської області

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Під час зустрічі детально розглянули проєкти щодо відновлення інфраструктури, освіти та охорони здоров’я в області. Особливо акцентують увагу на будівництві укриттів для навчальних закладів, відновленні житлового фонду.

"За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова ми активно працюємо над відновленням інфраструктури та житлового фонду в найбільш постраждалих від війни районах. Співпраця з ЮНОПС є важливою для реалізації стратегічних ініціатив, зокрема для забезпечення укриттів у навчальних закладах", - каже Євген Іванов.

Під час зустрічі з партнерами окремо розглянули програми гуманітарного розмінування, яка реалізується за підтримки національних інституцій та міжнародних партнерів, зокрема Королівства Нідерланди.

"Харківська область має пріоритетне значення для нашої програми. Враховуючи великі потреби в інфраструктурі, освіті та охороні здоров’я, ми готові активно співпрацювати з місцевою владою. Одним із важливих проєктів є відновлення пологових будинків, розташованих під землею. Це частина нашої стратегії покращення медичних послуг в умовах війни", - переконаний Массімо Діана, директор Офісу ЮНОПС в Україні, Молдові та Польщі.

Зокрема, визначили подальші кроки у співпраці та розроблений план дій для подання проєктів до міжнародних донорів, зокрема до партнерів з Саудівської Аравії та Катару.

Нагадаємо, прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн. Мікрогранти допомагають місцевому бізнесу розвиватися та створювати нові робочі місця, стимулюючи економіку міста.

