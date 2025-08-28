Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА в 2025 году бизнесу города выделена значительная финансовая помощь через микрогранты. За восемь месяцев положительные решения получили 338 хозяйствующих субъектов и физических лиц-предпринимателей. На их финансирование было направлено 119 млн. гривен, что позволило развивать бизнес и создавать новые рабочие места.

Микрогранты поддерживают различные сферы деятельности, включая малый и средний бизнес, а также частных предпринимателей. Финансирование помогает возмещать затраты на оборудование, материалы и модернизацию производственных процессов.

В целом, прямые инвестиции в экономику Харькова в 2025 году составили около 230 млн. гривен. При содействии Харьковской ОВА такие средства направляются на восстановление предприятий и создание условий для стабильного развития города, несмотря на вызовы российской агрессии.

Ранее сообщалось, в Харькове безработные приобщаются к восстановлению города и приобретают новые профессиональные навыки. При поддержке Харьковской ОВА в 2025 году более 3,2 тысяч человек участвовали в разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов, на что выделено более 67 млн грн.