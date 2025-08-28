17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 18:09

Прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 года достигли 230 млн грн

28 августа 2025, 18:09
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Микрогранты в Харькове помогают бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, стимулируя экономику города

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской ОВА в 2025 году бизнесу города выделена значительная финансовая помощь через микрогранты. За восемь месяцев положительные решения получили 338 хозяйствующих субъектов и физических лиц-предпринимателей. На их финансирование было направлено 119 млн. гривен, что позволило развивать бизнес и создавать новые рабочие места.

Микрогранты поддерживают различные сферы деятельности, включая малый и средний бизнес, а также частных предпринимателей. Финансирование помогает возмещать затраты на оборудование, материалы и модернизацию производственных процессов.

В целом, прямые инвестиции в экономику Харькова в 2025 году составили около 230 млн. гривен. При содействии Харьковской ОВА такие средства направляются на восстановление предприятий и создание условий для стабильного развития города, несмотря на вызовы российской агрессии.

Ранее сообщалось, в Харькове безработные приобщаются к восстановлению города и приобретают новые профессиональные навыки. При поддержке Харьковской ОВА в 2025 году более 3,2 тысяч человек участвовали в разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов, на что выделено более 67 млн грн.

Харьков гранты бизнес поддержка рабочие места инвестиции ОВА Харьковская ОВА
27 августа 2025
07 августа 2025
