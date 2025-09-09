15:25  09 вересня
09 вересня 2025, 17:17

У Харкові чоловік обманював медцентри для отримання наркотиків

09 вересня 2025, 17:17
Ілюстративне фото
У Харкові чоловік, який вже мав три вироки за незаконний обіг наркотиків, знову опинився на лаві суду. Його судили за незаконне зберігання наркотичних речовин

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Звільнився з тюрми чоловік лише у 2020 році. Тоді він став на облік до лікаря-нарколога та зареєструвався у медцентрі на отримання замісної терапії у вигляді "Метадону”. Протягом 2021 року він звертався до інших медичних центрів, реєструвався повторно. "Метадон", який він отримував, він продавав.

Слідчі довели понад 45 епізодів незаконного отримання препарату. Враховуючи попередні судимості, його приговорили до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розкрили банду, яка постачала наркотики до столичного СІЗО. Підозрюваних затримали, а справу передано до слідчих для подальшого розслідування.

