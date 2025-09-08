Фото: ОГП

В суд направили дело организованной группы, наладившей поставки метадона из столицы в Славянск

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в январе 2025 года женщина, уже имевшая судимость за хранение наркотиков, решила организовать поставки метадона в прифронтовой Славянск. Она договорилась со знакомым киевлянином, присылавшим ей наркотик в коробках из-под бытовых вещей.

К схеме женщина привлекла своего сожителя. Он получал посылки, взвешивал и фасовывал метадон в zip-пакеты, а также передавал заказы двум сообщникам, которые искали клиентов и сбывали "товар".

Ежемесячное обращение метадона оценивалось в 50–100 тысяч гривен. Продавали его только проверенным клиентам и после полной оплаты.

В мае деятельность группировки разоблачили. Во время обысков правоохранители изъяли метадон, каннабис, гранаты Ф-1 и РГД-5 и боеприпасы.

Организаторке и двум соучастникам грозит до 12 лет заключения, другим – до 10 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО. Организатору и другим участникам группировки объявили подозрение.