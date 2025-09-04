Атака дронами на Харьковщине: ранены 5 человек, горели автомобили и дом

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью российские войска атаковали Чугуевский и Лозовский районы Харьковской области ударными беспилотниками. В результате попаданий возникли пожары, есть пострадавшие среди мирного населения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в поселке Малиновка (Чугуевский район) дрон попал в частный двор.Загорелись жилой дом и два легковых автомобиля.

Пострадали пять гражданских – они получили легкие телесные повреждения и острую стрессовую реакцию. Все отказались от госпитализации.

Всего зафиксировано 4 пожара – на территории гражданского предприятия и инфраструктурных объектов.

Для ликвидации последствий работали 47 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря. В результате загорелись склады, спасатели оперативно ликвидировали пожар.