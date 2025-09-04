Атака дронами на Харківщині: поранено 5 людей, горіли автівки і будинок

Фото: ДСНС Харківщини

Вночі російські війська атакували Чугуївський та Лозівський райони Харківської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань виникли пожежі, є постраждалі серед мирного населення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що у селищі Малинівка (Чугуївський район) дрон влучив у приватне подвір'я. Загорілися житловий будинок та два легкових автомобілі.

Постраждали п’ятеро цивільних – вони зазнали легких тілесних ушкоджень і гострої стресової реакції. Всі відмовилися від госпіталізації.

Загалом зафіксовано 4 пожежі – на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктів.

Для ліквідації наслідків працювали 47 рятувальників і 8 одиниць техніки ДСНС.

