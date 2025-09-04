08:13  04 вересня
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
01:25  04 вересня
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
00:55  04 вересня
Підірвали машину з прокурором: у Дніпрі засудили пособника терориста
04 вересня 2025, 09:15

Атака дронами на Харківщині: поранено 5 людей, горіли автівки і будинок

04 вересня 2025, 09:15
Фото: ДСНС Харківщини
Вночі російські війська атакували Чугуївський та Лозівський райони Харківської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань виникли пожежі, є постраждалі серед мирного населення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що у селищі Малинівка (Чугуївський район) дрон влучив у приватне подвір'я. Загорілися житловий будинок та два легкових автомобілі.

Постраждали п’ятеро цивільних – вони зазнали легких тілесних ушкоджень і гострої стресової реакції. Всі відмовилися від госпіталізації.

Загалом зафіксовано 4 пожежі – на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктів.

Для ліквідації наслідків працювали 47 рятувальників і 8 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто зазнало атаки з боку ворожих ударних безпілотників, що наблизилися з акваторії Чорного моря. У результаті загорілися склади, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Харківська область атака війна пожежа авто приватний будинок постраждалі
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
