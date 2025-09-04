Спасатели показали фото с места пожара в Одессе после удара БПЛА

Фото: ГСЧС Одесщины

Сегодня 4 сентября в Одессе в результате атаки российских беспилотников в складском помещении вспыхнул пожар, также поврежден грузовой автомобиль

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На месте работали более 40 спасателей вместе с пожарными подразделениями Нацгвардии и добровольцами. Они быстро локализовали и ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря.