Спасатели показали фото с места пожара в Одессе после удара БПЛА
Сегодня 4 сентября в Одессе в результате атаки российских беспилотников в складском помещении вспыхнул пожар, также поврежден грузовой автомобиль
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
На месте работали более 40 спасателей вместе с пожарными подразделениями Нацгвардии и добровольцами. Они быстро локализовали и ликвидировали возгорание.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря.
