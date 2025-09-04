Ударные дроны атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает RegioNews.

"В городе слышны взрывы!" – отметил Труханов, призвав жителей оставаться в укрытиях и не приближаться к местам поражения, в частности, в центре и Пересыпском районе.

Перед началом атаки Воздушные силы вооруженных сил Украины предупредили об угрозе. По их данным, вражеские дроны курсировали в направлении Одессы и Черноморского.

На утро официальная информация о пострадавших или масштабах разрушений уточняется. В городе работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 3 сентября Россия запустила по Украине 526 воздушных целей. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых объектов.