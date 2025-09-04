Удар по Молодежному в Херсонской области: погиб мужчина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска нанесли удар по поселку Молодежное в Херсонской области, в результате которого погиб мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"В результате очередного российского удара смертельные ранения получил мужчина 1965 года рождения. Мои соболезнования родным и близким погибшего", – написал Прокудин.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря. В результате загорелись склады, спасатели оперативно ликвидировали пожар.