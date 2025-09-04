На Днепропетровщине сбиты два вражеских дрона, есть пострадавший
Во время воздушной атаки над Днепропетровской областью Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .
По его словам, попадание зафиксировано в Покровской общине Синельниковского района. Там пострадал 29-летний мужчина, который находится на амбулаторном лечении. В результате обстрела разрушен частный дом.
На Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и сбросил боеприпас с беспилотника. Под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская общины. Люди не пострадали.
Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря. В результате загорелись склады, спасатели оперативно ликвидировали пожар.