08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
00:55  04 сентября
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
04 сентября 2025, 08:44

На Днепропетровщине сбиты два вражеских дрона, есть пострадавший

04 сентября 2025, 08:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во время воздушной атаки над Днепропетровской областью Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

По его словам, попадание зафиксировано в Покровской общине Синельниковского района. Там пострадал 29-летний мужчина, который находится на амбулаторном лечении. В результате обстрела разрушен частный дом.

На Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и сбросил боеприпас с беспилотника. Под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская общины. Люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря. В результате загорелись склады, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
