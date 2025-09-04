На Днепропетровщине сбиты два вражеских дрона, есть пострадавший

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время воздушной атаки над Днепропетровской областью Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

По его словам, попадание зафиксировано в Покровской общине Синельниковского района. Там пострадал 29-летний мужчина, который находится на амбулаторном лечении. В результате обстрела разрушен частный дом.

На Никопольщине агрессор применил FPV-дроны и сбросил боеприпас с беспилотника. Под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская общины. Люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город подвергся атаке со стороны вражеских ударных беспилотников, приблизившихся с акватории Черного моря. В результате загорелись склады, спасатели оперативно ликвидировали пожар.