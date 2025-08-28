14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 14:24

На Харьковщине обсудят бронирование кадров и господдержку бизнеса

28 августа 2025, 14:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 29 августа, в 11:00 в Харьковской области состоится очередное онлайн-мероприятие в рамках платформы "Диалог власти и бизнес". В этот раз участники будут обсуждать практические инструменты, помогающие предприятиям работать стабильно даже в условиях военного времени

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В фокусе встречи – бронирование работников и государственные программы поддержки бизнеса, которые сегодня становятся критически важными для сохранения команды и развития дела.

Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

За дополнительной информацией обращайтесь в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38 (097) 735 98 44.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время работы платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечения их стабильной работы во время войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес Харьковская область предприятие Харьковская ОВА бронирование от мобилизации поддержка диалог
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
При поддержке международных партнеров: в Харьковской области ветеранов будут учить преодолевать стресс с помощью VR-технологий
26 августа 2025, 16:51
Малые гранты в Харьковской области: поддержка для семей и новые социальные услуги
26 августа 2025, 15:39
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова
28 августа 2025, 15:59
Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала изувеченную квартиру после обстрела Киева
28 августа 2025, 15:57
Взрывчатку получал дронами: в Запорожье предатель готовил теракты
28 августа 2025, 15:54
В Днепре судили предателя, подписавшего контракт с армией РФ
28 августа 2025, 15:46
В Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен
28 августа 2025, 15:36
Днепропетровщина лидер по количеству разводов: сколько браков было расторгнуто в Украине с начала года
28 августа 2025, 15:35
В Ровно объявили подозрение водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения
28 августа 2025, 15:25
Харьковщина ищет работников: ТОП-10 вакансий с высокой зарплатой
28 августа 2025, 15:09
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Краснодарского края
28 августа 2025, 14:56
Скандал на Закарпатье: Офис омбудсмена проверяет правомерность мобилизации эксполицейского
28 августа 2025, 14:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »