В пятницу, 29 августа, в 11:00 в Харьковской области состоится очередное онлайн-мероприятие в рамках платформы "Диалог власти и бизнес". В этот раз участники будут обсуждать практические инструменты, помогающие предприятиям работать стабильно даже в условиях военного времени

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В фокусе встречи – бронирование работников и государственные программы поддержки бизнеса, которые сегодня становятся критически важными для сохранения команды и развития дела.

Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

За дополнительной информацией обращайтесь в Департамент экономики и международных отношений Харьковской ОВО по номеру: +38 (097) 735 98 44.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время работы платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечения их стабильной работы во время войны.