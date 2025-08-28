14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 14:24

На Харківщині обговорять бронювання кадрів і держпідтримку бізнесу

28 серпня 2025, 14:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п'ятницю, 29 серпня, об 11:00 на Харківщині відбудеться черговий онлайн-захід у межах платформи "Діалог влади та бізнес". Цього разу учасники обговорюватимуть практичні інструменти, що допомагають підприємствам працювати стабільно навіть в умовах воєнного часу

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що у фокусі зустрічі – бронювання працівників та державні програми підтримки бізнесу, які сьогодні стають критично важливими для збереження команди та розвитку справи.

Щоб долучитися до обговорення, необхідно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

За додатковою інформацією звертайтесь до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38 (097) 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час роботи платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.

бізнес Харківська область підприємство Харківська ОВА бронювання від мобілізації підтримка діалог
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
