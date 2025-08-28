На Харківщині обговорять бронювання кадрів і держпідтримку бізнесу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 29 серпня, об 11:00 на Харківщині відбудеться черговий онлайн-захід у межах платформи "Діалог влади та бізнес". Цього разу учасники обговорюватимуть практичні інструменти, що допомагають підприємствам працювати стабільно навіть в умовах воєнного часу

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що у фокусі зустрічі – бронювання працівників та державні програми підтримки бізнесу, які сьогодні стають критично важливими для збереження команди та розвитку справи.

Щоб долучитися до обговорення, необхідно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

За додатковою інформацією звертайтесь до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38 (097) 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час роботи платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.