Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы

фото: Юлия Свириденко

Кабмин запускает специальные условия по программе "Собственное Дело" для креативных предпринимателей

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, предприниматели смогут получить гранты от государства:

100 тыс. грн - для фрилансеров-ФЛПов;

200 тыс. грн - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;

500 тыс. грн - при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;

1 млн грн - при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.

Программа включает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО, PR и рекламу, а также индивидуальную художественную деятельность.

