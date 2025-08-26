Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
Кабмин запускает специальные условия по программе "Собственное Дело" для креативных предпринимателей
Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, предприниматели смогут получить гранты от государства:
- 100 тыс. грн - для фрилансеров-ФЛПов;
- 200 тыс. грн - для бизнеса, создающего 1 рабочее место;
- 500 тыс. грн - при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;
- 1 млн грн - при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.
Программа включает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО, PR и рекламу, а также индивидуальную художественную деятельность.
Ранее сообщалось, что Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн. грн. на возобновление бизнеса. Особые условия предусмотрены для предпринимателей, покупающих украинское оборудование – компенсируют им до 70% стоимости.
