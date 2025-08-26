20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
В США убили 23-летнюю украинку
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 23:55

В Харьковской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль

26 августа 2025, 23:55
Фото из открытых источников
В Харьковской области россияне атаковали автомобиль для эвакуации. В результате обстрела ранили полицейского

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 августа в Купянске. Там при эвакуации мирных жителей россияне обстреляли автомобиль для эвакуации. В машине тогда находились и правоохранители, и гражданские.

В результате обстрела ранения ноги получил участковый офицер полиции. Его госпитализировали медики. Само авто также было повреждено. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Сумщину атаковали российские дроны, КАБы и РСЗО. В результате обстрелов в 46 населенных пунктах области погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.

