Фото: ГСЧСФото: ОВА

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область более десяти раз в сутки. В результате атаки повреждены дома и пострадали

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, из-за удара управляемой авиабомбой на Синельниковщине пострадала 65-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Также повреждены три частных дома и газопровод. По Межевской общине русские войска попали в беспилотник. Там горел дом. В Славянском обществе повреждена АЗС.

Также россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую и Покровскую общины. Атаковал враг беспилотниками и артиллерией. Повреждены по два частных дома, хозяйственные постройки и авто.

Напомним, 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской общины, а также попадания в Роменскую общину. Известно более 10 попаданий в Сумах.