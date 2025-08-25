09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
02:36  25 августа
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
25 августа 2025, 10:54

Российские дроны, КАБы и РСЗО атаковали Сумщину: есть погибший и раненые

25 августа 2025, 10:54
Иллюстративное фото: Сумская ОВА
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 140 обстрелов по 46 населенным пунктам в 18 территориальных общинах Сумской области. Под ударом оказались Сумский, Шосткинский и Конотопский районы

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

В Новослободской общине в результате попадания FPV-дрона погиб 37-летний мужчина. Ранения получили 56-летняя женщина и 62-летний мужчина.

В Сумской общине из-за атак дронов ранены несколько человек: мужчин 63, 44 и 40 лет, женщин 62 и 59 лет. Травмполучила 86-летняя женщина, пострадала также 84-летняя жительница.

Российские войска применили разные виды вооружения, в частности:

  • более 20 ударов управляемыми авиабомбами,
  • свыше 10 сбросов ВОГ с БпЛА,
  • 15 ударов с реактивных систем залпового огня,
  • FPV-дроны и другие беспилотники.

Повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, в Сумской общине – 23 частных дома, многоэтажка, школа, 4 автомобиля, нежилые помещения.

В Белопольской, Зноб-Новгородской, Ворожбянской, Буринской и Роменской общинах – жилые и нежилые здания, транспорт и инфраструктурные объекты.

Воздушная тревога в области длилась более 16 часов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по по меньшей мере четырем населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще шестеро – получили ранения.

25 августа 2025
07 августа 2025
