20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 23:55

На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль

26 серпня 2025, 23:55
Фото з відкритих джерел
У Харківській області росіяни атакували автомобіль для евакуації. Внаслідок обстрілу поранили поліцейського

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 23 серпня у Куп'янську. Там під час евакуації мирних жителів росіяни обстріляли автомобіль для евакуації. У машині тоді знаходились і правоохоронці, і цивільні.

Внаслідок обстрілу поранення ноги отримав дільничний офіцер поліції. Його госпіталізували медики. Саме авто також було пошкоджене. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Сумщину атакували російські дрони, КАБи та РСЗВ. Внаслідок обстрілів у 46 населених пунктах області загинула одна особа, ще кілька людей отримали поранення.

