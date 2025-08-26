Практические советы для бизнеса: предпринимателей Харьковщины приглашают на семинар

Фото: Харьковская ОВА

В четверг, 28 августа, в 11.00 состоится бизнес-семинар "Практические нюансы подготовки бизнес-плана: заполнение, подача и успешная защита". Мероприятие организует Харьковский фонд поддержки бизнеса и Харьковский центр профессионального образования при поддержке областной военной администрации

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Участники семинара узнают о ключевых разделах бизнес-плана, важных для грантодателей и инвесторов, типичных ошибках при их подготовке, а также эффективных способах презентации проектов при защите.

Мероприятие пройдет в смешанном формате с возможностью онлайн-участия через платформу ZOOM. Подробная информация и условия участия доступны по ссылке.

По организационным вопросам и подтверждению участия обращайтесь по телефону: +38 050 786 48 88.

Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время заседания платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечения их стабильной работы во время войны.

Ранее ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть свой бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства.