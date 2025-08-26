Практичні поради для бізнесу: підприємців Харківщини запрошують на семінар

Фото: Харківська ОВА

У четвер, 28 серпня, об 11:00 відбудеться бізнес-семінар "Практичні нюанси підготовки бізнес-плану: заповнення, подача та успішний захист". Захід організовують Харківський фонд підтримки бізнесу та Харківський центр професійної освіти за підтримки обласної військової адміністрації

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Учасники семінару дізнаються про ключові розділи бізнес-плану, важливі для грантодавців і інвесторів, типові помилки під час їх підготовки, а також ефективні способи презентації проєктів під час захисту.

Захід проходитиме у змішаному форматі з можливістю онлайн-участі через платформу ZOOM. Детальна інформація та умови участі доступні за посиланням.

З організаційних питань та для підтвердження участі звертайтеся за телефоном: +38 050 786 48 88.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.

Раніше ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави.