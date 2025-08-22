11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 14:12

В Харьковской области при поддержке Чехии открылся центр для переселенцев из Донецкой области

22 августа 2025, 14:12
Фото: Харьковская ОВА
В городе Лозовая Харьковской области заработал новый транзитный пункт для переселенцев из Донецкой области

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Он был создан по инициативе Харьковской областной военной администрации. Помещение предоставила местная община, а оборудование и гуманитарную помощь предоставила Чешская Республика. В центре переселенцев регистрируют, предоставляют необходимые услуги и помогают отправиться дальше в безопасные регионы Украины.

В Лозовой заработал транзитный пункт

Пункт рассчитан на одновременное пребывание до 400 человек. Здесь обеспечен стабильный интернет, оборудованы спальные места, детская комната и организовано трехразовое питание. Отдельно действует палаточный городок на 60 мест как резервная локация. Люди могут получить медицинскую помощь, гуманитарные наборы, пройти регистрацию для получения денежных выплат. Благотворительные фонды предоставляют юридические и психологические консультации.

Переселенцы получают помощь и поддержку

За первые три дня работы пункта здесь приняли 222 переселенца. Почти сотня человек отправилась дальше по железной дороге, остальные выехали самостоятельно или при поддержке донорских организаций. По словам Олега Синегубова, подобный опыт уже был наработан в Харькове, что позволяет оперативно организовывать работу и в других громадах.

Его оборудовала Чехия и местная община

Начальник областной военной администрации во время рабочей поездки в Лозовую встретился с представителями ООН, ГСЧС и местных властей. Он подчеркнул, что к организации процесса присоединились спасатели, полиция, СБУ и волонтеры. По его словам, главная задача состоит в том, чтобы люди, вынужденные покидать районы вблизи боевых действий, чувствовали себя в безопасности и поддержке.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области планируют открыть современную фабрику-кухню для обеспечения школьных обедов. Проект поддерживают международные партнеры, и его реализация должна изменить систему питания для тысяч детей региона.

эвакуация переселенцы Харьковская область транзит Харьковская ОВА Лозовая
21 августа 2025
