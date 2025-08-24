12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
UA | RU
UA | RU
24 августа 2025, 15:39

В Харьковской области вражеский дрон попал в магазин: пострадал местный житель

24 августа 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

24 августа в Чугуевском районе Харьковской области российские войска осуществили атаку ударным беспилотником

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Около 12:05 вражеский дрон попал в поселок Старый Салтов. В результате удара поврежден фасад нежилого здания магазина.

В результате взрыва травмирован 39-летний мужчина. Он получил ранения от осколков и был срочно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки в Харьковской области
Удар дрона повредил здание магазина

На месте работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители зафиксировали последствия обстрела и задокументировали военное преступление.

По факту атаки открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение законов и обычаев войны". Следователи продолжают расследование, чтобы собрать все доказательства преступления.

Ранее сообщалось, российские войска активизировали удары по Харьковской области, применяя различные типы вооружения. Из-за этого в нескольких районах зафиксированы разрушения и пострадавшие среди мирного населения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область обстрел дроны раненые полиция военные преступления
Россия наращивает производство дронов Shahed: более 6 тысяч ежемесячно, – CNN
24 августа 2025, 14:39
Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар
24 августа 2025, 13:35
На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок
24 августа 2025, 12:22
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Переменная облачность и кратковременные дожди: какая будет погода 25 августа
24 августа 2025, 15:00
Россия наращивает производство дронов Shahed: более 6 тысяч ежемесячно, – CNN
24 августа 2025, 14:39
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
24 августа 2025, 14:16
В Ровенской области в результате ДТП пострадали два человека
24 августа 2025, 14:02
Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар
24 августа 2025, 13:35
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
24 августа 2025, 13:18
Лето заканчивается раньше: первый снег выпал в высокогорье Закарпатья
24 августа 2025, 12:53
На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок
24 августа 2025, 12:22
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »