Фото: полиция Харьковской области

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Около 12:05 вражеский дрон попал в поселок Старый Салтов. В результате удара поврежден фасад нежилого здания магазина.

В результате взрыва травмирован 39-летний мужчина. Он получил ранения от осколков и был срочно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки в Харьковской области

Удар дрона повредил здание магазина

На месте работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители зафиксировали последствия обстрела и задокументировали военное преступление.

По факту атаки открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение законов и обычаев войны". Следователи продолжают расследование, чтобы собрать все доказательства преступления.

Ранее сообщалось, российские войска активизировали удары по Харьковской области, применяя различные типы вооружения. Из-за этого в нескольких районах зафиксированы разрушения и пострадавшие среди мирного населения.