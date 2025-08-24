Фото: иллюстративное

На заводе «Алабуга» в Татарстане ежемесячно могут производить более шести тысяч таких аппаратов

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую военную разведку, передает RegioNews.

Массовое производство позволило Москве существенно снизить себестоимость – с 200 тысяч долларов за единицу в начале войны до около 70 тысяч в 2025 году.

В то же время аналитики из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) приводят другие подсчеты. По их оценкам, стоимость Shahed-136 колеблется от 20 до 50 тысяч долларов за один дрон. Для сравнения, перехват такой цели зенитной ракетой обходится в более чем 3 миллиона долларов.

Это позволяет Кремлю активнее проводить ночные атаки

Низкая цена производства дает Кремлю возможность значительно чаще использовать дроны в ночных и массированных атаках. Если раньше крупные обстрелы происходили примерно раз в месяц, то сейчас, по данным CSIS, средний интервал сократился до восьми дней.

Для гражданского населения такая тактика означает постоянную опасность. В городах и селах все чаще звучат сирены, а люди вынуждены проводить ночи в укрытиях, осознавая, что угроза с воздуха может возникнуть в любой момент.

Напоминаем, Норвегия планирует значительно увеличить финансовую помощь Украине для укрепления ПВО. Оборудование для ПВО будет поставляться из Германии.