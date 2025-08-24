12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
UA | RU
UA | RU
24 августа 2025, 14:39

Россия наращивает производство дронов Shahed: более 6 тысяч ежемесячно, – CNN

24 августа 2025, 14:39
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

На заводе «Алабуга» в Татарстане ежемесячно могут производить более шести тысяч таких аппаратов

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую военную разведку, передает RegioNews.

Массовое производство позволило Москве существенно снизить себестоимость – с 200 тысяч долларов за единицу в начале войны до около 70 тысяч в 2025 году.

В то же время аналитики из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) приводят другие подсчеты. По их оценкам, стоимость Shahed-136 колеблется от 20 до 50 тысяч долларов за один дрон. Для сравнения, перехват такой цели зенитной ракетой обходится в более чем 3 миллиона долларов.

Это позволяет Кремлю активнее проводить ночные атаки

Низкая цена производства дает Кремлю возможность значительно чаще использовать дроны в ночных и массированных атаках. Если раньше крупные обстрелы происходили примерно раз в месяц, то сейчас, по данным CSIS, средний интервал сократился до восьми дней.

Для гражданского населения такая тактика означает постоянную опасность. В городах и селах все чаще звучат сирены, а люди вынуждены проводить ночи в укрытиях, осознавая, что угроза с воздуха может возникнуть в любой момент.

Напоминаем, Норвегия планирует значительно увеличить финансовую помощь Украине для укрепления ПВО. Оборудование для ПВО будет поставляться из Германии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия дроны Shahed атака Украина безопасность разведка
Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар
24 августа 2025, 13:35
Харьковщина под ударами авиабомб и дронов: две женщины ранены, разрушены дома
24 августа 2025, 11:17
Норвегия выделяет почти $700 млн на усиление ПВО Украины
24 августа 2025, 10:26
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Харьковской области вражеский дрон попал в магазин: пострадал местный житель
24 августа 2025, 15:39
Переменная облачность и кратковременные дожди: какая будет погода 25 августа
24 августа 2025, 15:00
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
24 августа 2025, 14:16
В Ровенской области в результате ДТП пострадали два человека
24 августа 2025, 14:02
Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар
24 августа 2025, 13:35
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
24 августа 2025, 13:18
Лето заканчивается раньше: первый снег выпал в высокогорье Закарпатья
24 августа 2025, 12:53
На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок
24 августа 2025, 12:22
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »