Фото: поліція Харківської області

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Близько 12:05 ворожий дрон влучив у селище Старий Салтів. Внаслідок удару пошкоджено фасад нежитлової будівлі магазину.

У результаті вибуху травмувався 39-річний чоловік. Він отримав поранення від уламків і був терміново доставлений до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки на Харківщині

Удар дрона пошкодив будівлю магазину

На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу та задокументували воєнний злочин.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – "Порушення законів та звичаїв війни". Слідчі продовжують розслідування, аби зібрати всі докази злочину.

Раніше повідомлялося, російські війська активізували удари по Харківщині, застосовуючи різні типи озброєння. Через це у кількох районах зафіксовані руйнування та постраждалі серед мирного населення.