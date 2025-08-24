На Харківщині ворожий дрон влучив у магазин: постраждав місцевий житель
24 серпня у Чугуївському районі Харківщини російські війська здійснили атаку ударним безпілотником
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Близько 12:05 ворожий дрон влучив у селище Старий Салтів. Внаслідок удару пошкоджено фасад нежитлової будівлі магазину.
У результаті вибуху травмувався 39-річний чоловік. Він отримав поранення від уламків і був терміново доставлений до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу та задокументували воєнний злочин.
За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – "Порушення законів та звичаїв війни". Слідчі продовжують розслідування, аби зібрати всі докази злочину.
Раніше повідомлялося, російські війська активізували удари по Харківщині, застосовуючи різні типи озброєння. Через це у кількох районах зафіксовані руйнування та постраждалі серед мирного населення.