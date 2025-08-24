Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, 29-летний водитель "Audi A6" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "BMW 320", которым управлял 21-летний житель Буковины. После первого удара пострадавшие автомобили столкнулись с "Volkswagen Tiguan" и "Mercedes-Benz Sprinter".

Четыре автомобиля получили повреждения

В результате аварии телесные повреждения получили четыре человека. Пострадавшие были срочно госпитализированы в медицинские учреждения региона. На месте происшествия работали следователи и сотрудники оперативных групп Черновицкого районного управления полиции, которые задокументировали последствия ДТП и изъяли транспортные средства.

На месте аварии работали правоохранители

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

