12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 12:22

На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок

24 августа 2025, 12:22
Фото: пресс-служба полиции
Авария произошла 23 августа на автодороге Н-03 вблизи села Припруття с участием четырех автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, 29-летний водитель "Audi A6" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "BMW 320", которым управлял 21-летний житель Буковины. После первого удара пострадавшие автомобили столкнулись с "Volkswagen Tiguan" и "Mercedes-Benz Sprinter".

Четыре автомобиля получили повреждения

В результате аварии телесные повреждения получили четыре человека. Пострадавшие были срочно госпитализированы в медицинские учреждения региона. На месте происшествия работали следователи и сотрудники оперативных групп Черновицкого районного управления полиции, которые задокументировали последствия ДТП и изъяли транспортные средства.

На месте аварии работали правоохранители

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Land Rover и Mercedes Sprinter. Оба водителя получили травмы и находятся в больнице.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
