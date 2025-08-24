12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
UA | RU
UA | RU
24 августа 2025, 13:35

Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар

24 августа 2025, 13:35
Читайте також українською мовою
Фото: украинские СМИ
Читайте також
українською мовою

Украинские силы осуществили атаку беспилотниками на территории россии

Об этом сообщают украинские СМИ, передает RegioNews.

Под удар попал газоперерабатывающий комплекс компании "Новатек" в Усть-Луге, который считается крупнейшим производителем сжиженного газа в стране.

По предварительным сообщениям, дроны попали в важный технологический узел предприятия – установку криогенного фракционирования газового конденсата. Это оборудование используется для переработки и дальнейшей транспортировки газа. Повреждение именно этого участка могло существенно повлиять на работу всего комплекса.

В результате атаки на объекте произошел сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил значительную площадь предприятия, густой дым поднимался над промышленной зоной и был зафиксирован на многочисленных видео.

Ранее сообщалось, украинские дроны атаковали промышленный объект в Ростовской области. Тогда под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, который играет важную роль в обеспечении топливом военных структур РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия СБУ пожар взрыв атака газовая инфраструктура дроны
Харьковщина под ударами авиабомб и дронов: две женщины ранены, разрушены дома
24 августа 2025, 11:17
Ночная атака на Украину: сбито почти 50 дронов, есть попадания в 10 локациях
24 августа 2025, 09:06
Обломки вражеского беспилотника упали около многоэтажки в Киеве: в полиции показали фото
23 августа 2025, 12:20
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Харьковской области вражеский дрон попал в магазин: пострадал местный житель
24 августа 2025, 15:39
Переменная облачность и кратковременные дожди: какая будет погода 25 августа
24 августа 2025, 15:00
Россия наращивает производство дронов Shahed: более 6 тысяч ежемесячно, – CNN
24 августа 2025, 14:39
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
24 августа 2025, 14:16
В Ровенской области в результате ДТП пострадали два человека
24 августа 2025, 14:02
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
24 августа 2025, 13:18
Лето заканчивается раньше: первый снег выпал в высокогорье Закарпатья
24 августа 2025, 12:53
На Буковине столкнулись четыре автомобиля: четверо травмированных, среди них ребенок
24 августа 2025, 12:22
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »