Фото: украинские СМИ

Об этом сообщают украинские СМИ, передает RegioNews.

Под удар попал газоперерабатывающий комплекс компании "Новатек" в Усть-Луге, который считается крупнейшим производителем сжиженного газа в стране.

По предварительным сообщениям, дроны попали в важный технологический узел предприятия – установку криогенного фракционирования газового конденсата. Это оборудование используется для переработки и дальнейшей транспортировки газа. Повреждение именно этого участка могло существенно повлиять на работу всего комплекса.

В результате атаки на объекте произошел сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил значительную площадь предприятия, густой дым поднимался над промышленной зоной и был зафиксирован на многочисленных видео.

Ранее сообщалось, украинские дроны атаковали промышленный объект в Ростовской области. Тогда под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, который играет важную роль в обеспечении топливом военных структур РФ.