Украинские дроны нанесли удар по крупнейшему газовому заводу россии: вспыхнул пожар
Украинские силы осуществили атаку беспилотниками на территории россии
Об этом сообщают украинские СМИ, передает RegioNews.
Под удар попал газоперерабатывающий комплекс компании "Новатек" в Усть-Луге, который считается крупнейшим производителем сжиженного газа в стране.
По предварительным сообщениям, дроны попали в важный технологический узел предприятия – установку криогенного фракционирования газового конденсата. Это оборудование используется для переработки и дальнейшей транспортировки газа. Повреждение именно этого участка могло существенно повлиять на работу всего комплекса.
В результате атаки на объекте произошел сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил значительную площадь предприятия, густой дым поднимался над промышленной зоной и был зафиксирован на многочисленных видео.
Ранее сообщалось, украинские дроны атаковали промышленный объект в Ростовской области. Тогда под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, который играет важную роль в обеспечении топливом военных структур РФ.