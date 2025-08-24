12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 11:17

Харьковщина под ударами авиабомб и дронов: две женщины ранены, разрушены дома

24 августа 2025, 11:17
Фото: пресс-служба полиции
За прошедшие сутки Харьковская область вновь подверглась массированным ударам со стороны российских войск

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Под огнем оказались Харьковский, Изюмский и Купянский районы. Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ракеты и беспилотники различных типов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В Купянском районе значительные разрушения понесли многоэтажные и частные дома, а также автомобили скорой помощи. В поселке Кившаровка две женщины получили ранения. На территории Изюмского района удар авиабомбы повредил жилой дом и помещение ангара бывшей фермы. Дергачевская громада тоже пострадала: там снаряды разрушили частные домовладения и транспорт.

Разрушенный автомобиль скорой помощи
Спасатели работают на месте обстрела

В селе Коротич вражеский дрон вызвал пожар на складе гражданского предприятия. Огонь повредил сельскохозяйственную технику и несколько автомобилей.

Объект после ночной атаки

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по фактам военных преступлений. С начала широкомасштабного вторжения в Харьковской области уже зафиксировано более 26 тысяч таких случаев.

Ранее сообщалось, что ночью 24 августа Украину атаковали десятки вражеских дронов и ракета "Искандер-М". Во время удара зафиксирована значительная активность на нескольких направлениях, а также повреждения объектов в разных регионах.

Харьковская область авиабомба дроны раненые обстрел разрушенные дома
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
