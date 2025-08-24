Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Под огнем оказались Харьковский, Изюмский и Купянский районы. Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ракеты и беспилотники различных типов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В Купянском районе значительные разрушения понесли многоэтажные и частные дома, а также автомобили скорой помощи. В поселке Кившаровка две женщины получили ранения. На территории Изюмского района удар авиабомбы повредил жилой дом и помещение ангара бывшей фермы. Дергачевская громада тоже пострадала: там снаряды разрушили частные домовладения и транспорт.

Разрушенный автомобиль скорой помощи

Спасатели работают на месте обстрела

В селе Коротич вражеский дрон вызвал пожар на складе гражданского предприятия. Огонь повредил сельскохозяйственную технику и несколько автомобилей.

Объект после ночной атаки

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по фактам военных преступлений. С начала широкомасштабного вторжения в Харьковской области уже зафиксировано более 26 тысяч таких случаев.

Ранее сообщалось, что ночью 24 августа Украину атаковали десятки вражеских дронов и ракета "Искандер-М". Во время удара зафиксирована значительная активность на нескольких направлениях, а также повреждения объектов в разных регионах.