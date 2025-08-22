На отдых в Великобританию отправились 24 ребенка из Харьковщины

фото: Харьковская областная военная администрация

Организовать поездку удалось благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации с благотворительной организацией Ukrainian St. Mary’s Trust в Лондоне

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Поездка продлится с 24 августа по 3 сентября 2025 года. Участниками стали дети погибших военнослужащих и участников боевых действий из Краснокутской, Золочевской, Богодуховской, Валковской, Балаклейской, Берестинской, Ольхуватской, Купянской, Лозовской, Мерефянской, Песочинской и Харьковской общин.

"В условиях полномасштабной войны продолжаем всесторонне помогать детям Харьковщины, пострадавшим от действий российских окупантов. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Программа пребывания предусматривает два направления – реабилитационное и культурно-образовательное", – рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Участники путешествия будут проживать в комфортных условиях, сбалансированный распорядок дня и принимать участие в содержательных мероприятиях.

Все расходы на авиаперелеты, трансферы по территории Великобритании, проживание, питание и экскурсионную программу покрыла британская сторона – благотворительная организация Ukrainian St. Mary's Trust.

