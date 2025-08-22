18:45  22 августа
22 августа 2025, 19:05

На отдых в Великобританию отправились 24 ребенка из Харьковщины

22 августа 2025, 19:05
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

Организовать поездку удалось благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации с благотворительной организацией Ukrainian St. Mary’s Trust в Лондоне

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Поездка продлится с 24 августа по 3 сентября 2025 года. Участниками стали дети погибших военнослужащих и участников боевых действий из Краснокутской, Золочевской, Богодуховской, Валковской, Балаклейской, Берестинской, Ольхуватской, Купянской, Лозовской, Мерефянской, Песочинской и Харьковской общин.

"В условиях полномасштабной войны продолжаем всесторонне помогать детям Харьковщины, пострадавшим от действий российских окупантов. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Программа пребывания предусматривает два направления – реабилитационное и культурно-образовательное", – рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Участники путешествия будут проживать в комфортных условиях, сбалансированный распорядок дня и принимать участие в содержательных мероприятиях.

Все расходы на авиаперелеты, трансферы по территории Великобритании, проживание, питание и экскурсионную программу покрыла британская сторона – благотворительная организация Ukrainian St. Mary's Trust.

Напомним, в Харьковской области будет открыта фабрика-кухня для школьных обедов при поддержке международных партнеров. Фабрика-кухня станет вторым подобным объектом в Украине после открытия предприятия в Буче Киевской области в декабре 2023 года.

